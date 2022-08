Versnelling verhuizing statushouders uit azc's loopt ver achter

Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten en de doorstroming in asielzoekerscentra op gang te krijgen, besloot het kabinet eind juni tot versnelde uithuisplaatsing van 7500 statushouders. Dat moest in zes weken zijn verwezenlijkt. Bijna 16.000 statushouders verblijven nu noodgedwongen in een azc omdat er voor hen geen reguliere woning beschikbaar is. Daarmee stokt de doorstroming in azc’s en blijft ook de situatie in Ter Apel onhoudbaar.