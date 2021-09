Versoepeling coronaregels basisschool: niet meer hele klas naar huis bij één besmetting

Momenteel geldt op basisscholen bij een besmetting dat alle kinderen (die sowieso geen coronaprik krijgen) en leraren zonder immuniteit in thuisquarantaine gaan als ze nauw contact hebben gehad met de persoon die positief getest is; bijvoorbeeld binnen één klas.

Blijkt uit de test op dag vijf na het laatste contact dat de leerling of het personeelslid niet besmet is, dan mag hij of zij weer uit quarantaine. Wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met een deel van de klas door vaste groepen te vormen, wordt door de GGD bekeken of een deel van de niet-immune leerlingen beschouwd kan worden als ‘overige contacten’, waarvoor geen quarantaineadvies geldt.

Het Outbreak Management Team vond al dat de quarantaineregels voor scholen best wat versoepeld konden worden per 20 september, schreven de experts vorige maand in een advies. Op basisscholen zou dit betekenen dat leerlingen - ook in dezelfde klas - alleen nog moeten thuisblijven als ze echt heel dicht in contact zijn geweest met een besmet kind. Dat advies neemt het kabinet nu over.