Verstandelijk beperkte Martin (7) uit Oisterwijk al dagen vermist, meegenomen uit instelling door ouders

Vriendinne­tjes (9) zamelen 14,85 euro in om Hema te redden

15:32 Alle beetjes helpen, toch? Het vooruitzicht dat Hema met al die leuke schoolspulletjes wel eens failliet zou kunnen gaan, is onbestaanbaar voor Karlijn Slokkers en Elin Been. En dus gingen de 9-jarige vriendinnen uit Halsteren afgelopen week in Bergen op Zoom spontaan de straat op om huis-aan-huis te collecteren voor de oer-Hollandse winkelketen. De opbrengst van exact 14,85 euro is keurig afgeleverd aan de kassa van Hema in Halsteren.