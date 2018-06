Versterking Groningse huizen moet sneller gebeuren

Urgentie

Voor 1900 huizen is versterking het meest urgent. Deze meest risicovolle gebouwen zouden zo snel mogelijk moeten worden geïnspecteerd en versterkt. Maatwerk is daarbij noodzakelijk. Voor de overige 3100 gebouwen moet snel onderzocht worden welke algemene maatregelen de veiligheid op korte termijn kunnen verbeteren.



Van de Groningers die eerder te horen hebben gekregen dat hun huis onveilig is en versterkt moet worden, zal volgens Kockelkoren een deel nu het bericht krijgen dat dit toch niet hoeft. De schatting van de versterkingsopgave tot dusver was immers gebaseerd op een blijvend veel hogere gaswinning.



Minister Wiebes heeft van bijna 3200 huizen de inspectie of versterking opgeschort in afwachting van het advies van de Mijnraad. Van die woningen valt een kwart onder de gebouwen die niet aan de veiligheidsnormen voldoen. SodM adviseert in ieder geval de versterking van die onveilige huizen te hervatten.