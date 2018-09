Vertragingen verwacht door cordon politie om Utrecht Centraal

Moeder in brief: Lili en Howick ondergedo­ken

5:32 De in Nederland opgegroeide Armeense asielkinderen Howick en Lili zijn ondergedoken. In een brief aan deze krant schrijft hun moeder Armina dat de kinderen in opdracht van haar ‘op een veilige plek zijn ondergebracht’. De locatie van deze plek is niet bekend bij de autoriteiten.