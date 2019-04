Vertrouweling van topcrimineel Ridouan Taghi opgepakt

De aanhouding van El A. wordt door verschillende goed ingevoerde bronnen bevestigd. Het OM wil alleen kwijt dat een verdachte in Utrecht is aangehouden, en dat volgende week tijdens een voorbereidende zitting in het monsterproces Marengo nieuwe details worden gepresenteerd. In dit proces zitten inmiddels twaalf verdachten vast op verdenking van drie liquidaties en vijf liquidatiepogingen. Ook het jongere broertje van Mohamed El A. wordt in deze zaak vervolgd. Volgens het OM zijn de beide broers verantwoordelijk voor de vluchtauto’s die tijdens liquidaties gebruikt zouden zijn.

Onderschepte en ontsleutelde berichten die via PGP-telefoons (Pretty Good Pricacy) werden verstuurd door de verdachten vormen volgens het OM belangrijk bewijs. Ook de vele en uitgebreide verklaringen van kroongetuige Nabil B. zijn voor het OM van belang. De liquidatie waaraan Mohamed El A. wordt gelinkt is die op crimineel Ranko Skekic in de zomer van 2016 in de Utrechtse wijk Overvecht. Skekic werd vermoord omdat hij later die week een verklaring bij de politie zou afleggen over de organisatie van Taghi.

Voortvluchtig

Volgens het OM is het dan ook Ridouan Taghi uit Vianen die opdracht heeft gegeven tot de moord. Hij wordt samen met zijn rechterhand Saïd Razzouki uit Utrecht door verschillende opsporingsdiensten gekoppeld aan zeker twintig liquidaties in de regio Utrecht en Amsterdam. Taghi (bijnaam: de Neus uit Vianen) is al enige tijd voortvluchtig en het OM heeft een recordbeloning van 100.000 euro over voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding.

Een zelfde bedrag is uitgeloofd voor Razzouki. Twee broers van Razzouki zitten wel vast en worden ook vervolgd in het Marengo-proces. Twee broers van Taghi zitten in een gevangenis in Marokkko, op verdenking van betrokkenheid bij een vergismoord in Marrakesh. Niet een rivaal van Taghi werd vermoord, maar de zoon van een hoge Marokkaanse rechter werd dodelijk getroffen. Taghi zou ook de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. hebben bevolen.

De eind maart opgepakte Mohamed El A. geldt als een vertrouweling van Taghi en werd internationaal gezocht. El A. trouwde enkele jaren geleden met de dochter van een grote drugshandelaar uit Doorn die zaken doet met Taghi. Zo raakte hij betrokken bij de handel en wandel van Taghi. In de jaren daarna klom hij op tot een belangrijke partner van de gezochte topcrimineel.

Vijanden in de Utrechtse onderwereld heeft El A. ook genoeg. Eind 2015 werd hij zelf bijna het slachtoffer van een liquidatiepoging. Zijn neef, die werd verdacht van de moordpoging, werd vrijgesproken. El A. werd zelf na die zaak vervolgd wegens het liegen tegen een onderzoeksrechter over de achtergronden van deze liquidatiepoging.