Vertrouwen boeren in overheid is helemaal weg: ‘Ze weten niet waar ze over praten’

Woensdag presenteert bemiddelaar Johan Remkes zijn rapport over hoe de stikstofcrisis tussen overheid en boeren aangepakt moet worden. Alle partijen kijken hier met spanning naar uit. Maar voorafgaand geven boeren de overheid een zware onvoldoende, het rapportcijfer 2, als het om vertrouwen gaat.



Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder boeren in opdracht van De Gelderlander, AD en andere regionale dagbladen.



De nieuwe landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie), opvolger van de onlangs opgestapte Henk Staghouwer, staat voor een zware taak. Het overgrote deel van de deelnemers aan het onderzoek (89 procent) vindt dat de overheid te weinig weet van de agrarische sector en de problemen die daar spelen. Boeren weten niet goed waar ze aan toe zijn omdat er geen langetermijnvisie is (91 procent).



,,Ze weten in Den Haag en Brussel niet waar ze over praten’’, zegt Dirk van den Brandhof, varkenshouder uit Ede en een van de deelnemers aan de enquête. Hij heeft ‘een klein beetje hoop’ dat Remkes woensdag met goede adviezen komt.



Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna alle boeren (95 procent) vinden dat er te veel wet- en regelgeving is.