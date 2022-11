Vertrouwen in politie loopt deuk op door liegende agenten: ‘Echt een doodzonde’

Begrip in Staphorst voor verhinde­ren Zwarte Piet-pro­test: ‘Wat hebben zij te zoeken bij kinder­feest?’

Veel Staphorsters zeggen, nu de rust is wedergekeerd, vooral begrip te hebben voor de blokkade van dorpsgenoten. Honderden inwoners van het dorp - veel als Zwarte Piet verkleed - voorkwamen zaterdag met geweld dat Kick Out Zwarte Piet (KOZP) er kon protesteren. Er klinkt ook kritiek. ,,Het sinterklaasfeest is hier geen lange traditie.”

22 november