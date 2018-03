Vertrouwenspersonen #metoo-slachtoffers gedwarsboomd door werkgevers

Werkgevers dwarsbomen vertrouwenspersonen die binnen hun bedrijf een slachtoffer bijstaan van seksuele intimidatie of pesten. Vaak komt de bemiddelaar zelf daardoor ook in de problemen.

Tien procent van de vertrouwenspersonen is wel eens teruggefloten door hun werkgever nadat zij zich hadden ingezet voor een slachtoffer. Voor vertrouwenspersonen die buiten de organisatie werken geldt dat in 23 procent van de gevallen.

Dat blijkt uit een enquête van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) in samenwerking met onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) dat dinsdagavond wordt uitgezonden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim 80 procent van de vertrouwenspersonen wil dat hun rechtspositie in de wet wordt verstevigd. Dat moet het makkelijker maken om druk op het management uit te oefenen om slachtoffers bij te staan. Zonder dat vertrouwenspersonen bang hoeven te zijn om zélf hun baan kwijt te raken.

Ontslag

Bestuurslid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen Inge te Brake: ,,Nu ontslaan ze je gewoon als vertrouwenspersoon of verlengen ze je contract niet.'' Een interne bemiddelaar verloor volgens Te Brake bijvoorbeeld haar baan omdat ze een casus 'stevig wilde aanpakken'. ,,Dat werd haar niet in dank afgenomen en na een halfjaar kreeg ze ontslag.'' Ook bij vertrouwenspersonen die niet in dienst zijn, is het volgens haar te makkelijk om te voorkomen dat slachtoffers hulp krijgen. ,,Externen heb je niet in dienst, die geef je gewoon een schop na en dan is het klaar.''

De angst om ongewenst gedrag van collega’s te melden, blijkt vaak terecht. Volgens bureau Bezemer, Kuiper & Schubad, specialist in de aanpak van ongewenste omgangsvormen, worden slachtoffers in meer dan de helft van de gevallen ‘dubbel de dupe’. Ten eerste door de intimidatie, maar ook omdat zij vaak vanwege ‘verstoorde’ verhoudingen thuis komen te zitten. Of omdat slachtoffers worden overgeplaatst naar een andere afdeling, terwijl daders blijven zitten.

Angst

Vorige week bleek al dat vertrouwenspersonen maar mondjesmaat meer meldingen krijgen sinds de #metoo-discussie is losgebarsten. Veel slachtoffers van seksuele intimidatie durven uit angst en schaamte vaak niet bij hun leidinggevende of vertrouwenspersoon aan te kloppen. Laat staan als hun baas de dader is. Eén op de zes werknemers heeft last van pestende of opdringerige collega’s, dat zijn ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland.