Verveling rechtvaardigt het neersteken van anderen niet

Vonnis zaak Nicky Verstappen live op internet te volgen

17:02 De rechtbank in Maastricht gaat de uitspraak in de veelbesproken zaak over de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen rechtstreeks via internet uitzenden. De uitspraak is volgende week vrijdagmiddag. De voorzitter van de rechtbank zal het vonnis voorlezen. Als er namen genoemd worden, piept de rechtbank die weg.