Vervoerders: Forse loonstijging buschauffeurs kost 105 miljoen euro, kabinet moet meebetalen

Die 105 miljoen euro die de vervoersbedrijven extra kwijt zijn, moet ergens vandaan komen. Zeker nu het aantal reizigers nog altijd 15 procent lager ligt dan voor de coronacrisis. Veel smaken zijn er niet, stelt Kagie. Of buskaartjes worden duurder, of vervoerders gaan snijden in het ov, of het rijk komt over de brug met meer geld. ,,Over de ticketprijzen gaan we niet en bij ons vervoerders is ook weinig te halen. Het kabinet moet daarom de beurs trekken.’’



De busbedrijven kijken extra nadrukkelijk naar het kabinet nu staatssecretaris Vivianne Heijnen op 14 maart het compleet vastgelopen conflict persoonlijk vlot wrikte. Ze vroeg oud FNV-voorman Han Busker en Harry Kraats, ex HR-directeur bij bedrijven als NS en Unilever, om te bemiddelen.



,,Heijnen heeft de bemiddelaars op ons dak gestuurd’’, stelt Kagie. ,,Had ze dat niet gedaan dan zouden we niet zo’n nadrukkelijk appel op het kabinet doen.’’