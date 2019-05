Verwaarloosde jochies die ‘dierlijke geluiden’ maakten zijn nu in goede handen

‘Groningse terrorisme­ver­dach­te poseerde als IS-strij­der’

17:01 De Groningse terrorismeverdachte Sahraoui S. (46) poseerde op ‘een bewerkte foto als IS-strijder’ en staat op andere foto’s met een vuurwapen of een IS-vlag. Daarnaast had hij, volgens justitie, contact met een jihadist in het strijdgebied in Syrië en Irak. S. werd in februari opgepakt in De Lutte in Overijssel.