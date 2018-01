Verwarmingsmonteur steelt hele jaar door juwelen bij mensen thuis

Door dichte mist op sommige plekken in Twente en de Achterhoek weinig zicht

7:34 ENSCHEDE - Een waarschuwing voor automobilisten die vroeg de weg op gaan: in vooral het midden van het land, en in het noordoosten is sprake van dichte mist. Op sommige plekken is het zicht minder dan 100 meter. Dat meldt Weerplaza.