‘Verwesterde’ vrouwen mogen voorlopig in Nederland blijven

De drie hebben los van elkaar en jaren geleden asiel aangevraagd in Nederland. De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) verleende hen geen verblijfsvergunning of trok die weer in. De vrouwen gingen daartegen in beroep omdat hun levensstijl, volgens eigen zeggen, te westers is geworden om nog normaal te kunnen leven in Somalië of Afghanistan.

De drie willen zich kunnen kleden zoals ze zelf willen, zelf bepalen of en met wie ze een relatie hebben en hun eigen toekomst bepalen. ,,In Afghanistan kan dat niet’’, zei Mohadese Moradi (21), die nu zeven jaar in Nederland is, daar eerder over in verschillende interviews. In het azc waar ze in Nederland woont, draagt ze in de zomer bijvoorbeeld wel eens een bikini. Dat kan ze in het islamitische Afghanistan niet in het openbaar doen. Net zoals ze daar niet kan leven zonder een man die voor haar zorgt, stelt ze. Twee van de vrouwen komen uit Afghanistan, eentje uit Somalië.

Weer aanpassen

Het ministerie van Justitie, waar de IND onder valt, bleef echter van mening dat ‘beperkingen in de mogelijkheid tot ontwikkeling of ontplooiing niet voldoende grond zijn voor asielrechtelijke bescherming’. En wil dat de vrouwen terugkeren. Eenmaal terug kunnen ze zich, volgens het ministerie, weer aanpassen aan de Afghaanse levensstijl.

De Raad van State heeft nu bepaald dat de vrouwen voorlopig in Nederland mogen blijven. ,,Een westers levensstijl is op zich geen reden voor asiel, want in grote delen van de wereld wordt anders geleefd dan in Nederland’’, stelt de Raad van State. Maar de staatssecretaris zal in deze drie gevallen duidelijker moeten onderzoeken welk gevaar de vrouwen lopen bij terugkeer: hebben ze bijvoorbeeld ook hun geloof afgezworen en kunnen ze daar voor vervolgd worden? Of zijn ze in hun doen en laten zo westers geworden, dat ze zich eenmaal terug niet meer kunnen aanpassen? ,,Bijvoorbeeld als de manier waarop ze met mannen communiceren tot gevaar of vervolging kan leiden.’’

‘Positief over uitspraak’

VluchtelingenWerk Nederland, dat de de vrouwen steunt in hun zaak, is ‘positief’ over de uitspraak. ,,Dit is een belangrijke uitspraak", zegt VluchtelingenWerk-directeur Jasper Kuipers. ,,Maar de raad stelt ook beperkingen: je moet zelf kunnen aantonen dat je verwesterd bent en waarom het gevaarlijk is terug te keren. Eerder is in zaken rondom homoseksuele asielzoekers een meer algemeen besluit genomen: van hen kun je niet verwachten dat ze eemaal terug in hun land ook weer terug de kast ingaan.”

Andrea Pool, advocate van een van de vrouwen: ,,Het blijft onduidelijk wat de regels nu zijn: moet je heel je geloof hebben afgezworen of kun je ook asiel krijgen als je nog wel moslima bent, maar je eigen interpretatie hebt? Bijvoorbeeld in de omgang met mannen.”

Mohadese Moradi is blij met het oordeel van de Raad, maar baalt ervan dat ze nu weer maandenlang zal moeten wachten op een nieuwe beslissing van de IND. ,,Ze weten al dat ik nu een ander geloof heb, dat ik westers ben en gevaar loop als ik terug ga, de vraag is of ze me nu ook gaan geloven", zei ze vanochtend na de uitspraak. ,,Ik woon nu al 8 jaar in een azc, ik kan nauwelijks genieten van het leven.”