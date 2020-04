Verwoestende brand in Limburg lijkt nu echt voorbij, brandweer trekt zich terug

1600 Duitse brandweerlieden

200 hectare verwoest

De brand brak maandag rond 13.00 uur uit en verwoestte de dagen daarna zeker 200 hectare bos en hei. Als gevolg van rook en koolmonoxide moesten de 4200 inwoners van het naburige Herkenbosch in de nacht van dinsdag op woensdag geëvacueerd worden. Zij mochten donderdagmiddag weer naar huis, nadat de brand grotendeels was geblust.



Hoe de branden precies zijn ontstaan, is nog onduidelijk. Feit is wel dat de afgelopen anderhalve maand uitzonderlijk droog waren en we in Nederland te maken hebben met een lage grondwaterstand.



De oorzaak van al die de branden is direct of indirect ook nu weer de mens. ,,Bijvoorbeeld die peuk uit het raam, een vonk van een remmende trein, een kampvuurtje dat blijft smeulen of een achtergebleven fles die werkt als een vergrootglas”, zegt Marijke van Dijk van Brandweer Nederland eerder tegen deze site. Er zijn geen aanwijzingen dat er bewust brand is gesticht.