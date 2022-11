Verzekeraar hoeft juridische kosten Sywert Van Lienden en zakenpartner niet te vergoeden

met video Vrouw (81) aangehou­den na dodelijke worsteling met andere patiënte in ziekenhuis Den Bosch

Een vrouw van 81 wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor de dood van een 78-jarige vrouw in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. De twee vrouwen kregen in de nacht van woensdag op donderdag een handgemeen. De aanleiding is niet bekend. Bij de ruzie viel het slachtoffer uit haar ziekenhuisbed op de grond. Daarna bleek dat ze was overleden.

3 november