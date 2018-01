Verzekeraars: storm zorgde voor 90 miljoen euro schade aan huis en auto

Het gaat daarbij alleen nog maar om de schade aan woonhuizen en auto's, aldus de brancheorganisatie.

Ter vergelijking: de storm die Nederland het nieuwe jaar inwaaide op 3 januari zorgde voor zo'n tien miljoen euro schade. Dat zei het Verbond van Verzekeraars toentertijd. Toen werd gesproken over een 'redelijk zware storm'. Over heel het jaar wordt meestal gerekend op zo'n 50 miljoen euro aan stormschade. Dat gemiddelde zijn we nu - voor 2018 - al gepasseerd.

Maar daar blijft het niet bij. Het ligt voor de hand dat het schadebedrag verder oploopt, omdat schade aan bijvoorbeeld overheidseigendommen en bedrijven nog niet is meegenomen in de eerste raming. Verzekeraars zetten extra mankracht in om de claims op inboedel-, opstal- en autoverzekeringen snel te kunnen verwerken.

1200 schademeldingen

De storm heeft ook de landbouwsector opgezadeld met aanzienlijke schade. Verzekeraar Interpolis raamt de schade voor zijn klanten vooralsnog op 20 miljoen euro. Interpolis kreeg vooralsnog 1200 schademeldingen binnen van landbouwbedrijven. Bij een kwart daarvan ging het om kassen.

Brancheorganisatie LTO Glaskracht heeft nog geen idee hoe hoog het exacte schadebedrag bij de glastuinbouwbedrijven zal uitvallen, maar spreekt ook van honderden gevallen. Bij de zwaarst getroffen tuinders vielen honderden kapotte ruiten op de gewassen. Volgens de organisatie liggen de zwaargetroffen bedrijven over heel Nederland verspreid.

Extra schade

Een tweede storm zo kort na een eerste zorgt vaak voor extra schade. Dat komt doordat veel dakpannen dan al los liggen en bomen al zijn beschadigd. Ook het natte weer van de laatste weken maakt dat bomen makkelijker ontwortelden.

De storm was bovendien zeer krachtig, met windkracht 9 of 10 in grote delen van de Randstad en zelfs windkracht 11 in IJmuiden. Plaatselijk werden windstoten tot ruim 140 kilometer per uur gemeten. Het Verbond van Verzekeraars denkt dat tijdige waarschuwingen van de autoriteiten hebben geholpen een nog grotere schade te voorkomen.

Voorlopig komt de storm in de boeken te staan als de op twee na duurste van deze eeuw. Precies elf jaar eerder richtte een zware januaristorm voor 175 miljoen euro schade aan. Een felle najaarsstorm op 28 oktober 2013 zorgde voor een schadepost van 115 miljoen euro.

Bekijk hieronder beelden van de storm:

Hulpdiensten

Gisteren kregen de hulpdiensten in totaal 2.951 meldingen van stormschade binnen. Dat blijkt uit P2000-gegevens die door Alarmeringen.nl zijn verzameld. Het P2000-netwerk is opgezet om hulpdiensten mee op te roepen. Vooral tussen tien uur 's ochtends en twee uur 's middags werden de hulpdiensten vaak opgeroepen. Wil je weten hoe vaak dit in jouw regio nodig was? Kijk dan hieronder.



Werkt de kaart niet naar behoren, klik dan hier.