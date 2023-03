Verzet tegen ontslag ‘kritische’ hoofddocent universiteit Groningen groeit

Twaalf wetenschappers van het Centre for Gender Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben in een open brief steun betuigd aan de ontslagen Susanne Täuber. De universitair hoofddocent, expert op het gebied van sociale veiligheid, zou de RUG moeten verlaten omdat ze zich kritisch uitliet over de ongelijke behandeling van vrouwen op de universiteit.

Het Centre for Gender Studies vindt het ‘jammer’ dat de rechter het eens is met de bestuurders van de RUG die Täuber (faculteit Economie en Bedrijfskunde ) willen ontslaan. Volgens de wetenschappers leverde zij als medevoorzitter een waardevolle bijdrage aan het Centre for Gender Studies. Ze was al gevraagd om deze rol dit jaar opnieuw te vervullen.

Täuber zou ontslagen zijn omdat ze zich uitsprak tegen discriminatie van vrouwen aan de universiteit. Ook bekritiseerde ze het diversiteitsbeleid van de universiteit, waarvan ze vindt dat het averechts werkt. In mei 2019 schreef ze op basis van haar eigen ervaringen bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) een artikel in het wetenschappelijk vakblad Journal of Management Studies. Daarin beschreef ze hoe programma’s die bedoeld zijn om vrouwen vooruit te helpen, hen juist kunnen hinderen.

Die kritiek viel zo slecht bij Täubers superieuren dat de universiteit haar uiteindelijk ontsloeg. De rechter keurde dat onlangs goed, vooral omdat de arbeidsrelatie inmiddels te zeer was verstoord. In de rechtszaak eiste Täuber onder meer dat de RUG een andere positie voor haar zou zoeken binnen de universiteit. Dat gebeurde niet.

Nul op het rekest

,,Maar iedere keer als we dit vroegen aan de faculteit waar ze werkte, kregen we nul op ons rekest‘’, schrijven de wetenschappers. ,,Het lijkt er dus op dat universiteit niet haar best heeft gedaan om een werkplek buiten haar faculteit te vinden, iets wat wel geclaimd wordt’’, schrijven de wetenschappers in de brief, die geplaatst is op de website van universiteitskrant UKrant.

Volgens de briefschrijvers heeft Täuber een internationaal een goede reputatie heeft als academicus en onderzoeker. Met haar ontslag dreigt nu een gat te vallen in het onderwijs op haar vakgebied. ,,Het gebrek aan structurele steun voor onderzoek naar gender en diversiteit aan de universiteit heeft ervoor gezorgd dat er niet genoeg docenten zijn, en niet genoeg middelen om mensen voor vakken te krijgen.’’

Klachten over uitbuiting

De wetenschappers constateren dat de RUG ‘nog altijd achterloopt op het gebied van promotiemogelijkheden voor vrouwen alsmede het afhandelen van klachten over uitsluiting op basis van geslacht, pesten, en (seksuele) intimidatie’. Täubers onderzoek had daarin een ‘betekenisvolle bijdrage’ kunnen leveren.

Ze wijzen erop dat de universiteit niets heeft gedaan met aanbevelingen uit een rapport om de onveilige situatie op de RUG te verbeteren. ,,In plaats daarvan besloot de universiteit Dr. Täuber te ontslaan. Dit is de reden dat vooral ambitieuze internationale vrouwen (en mannen) vaak besluiten de universiteit te verlaten in plaats van hun ongenoegen te uiten.‘’

Daarom roepen ze het bestuur van de RUG op haar ontslag terug te draaien. ,,Kort gezegd is er dus wel een plek voor Dr. Täuber aan deze universiteit, namelijk op het gebied van genderstudies bij de Faculteit der Letteren.’’

Een petitie om haar weer terug te halen was woensdagmiddag bijna 3700 keer getekend. Woensdag demonstreerden zo’n dertig studenten in het Academiegebouw van de RUG. Volgens het Dagblad van het Noorden voerden de studenten actie omdat ze niet willen dat Täuber wordt ontslagen.