Verzorgers Beekse Bergen racen van hot naar her achter eigenwijze Lady Maya aan

De meeste meldingen kwamen zaterdag vanuit de omgeving Goirle, even ten zuiden van Tilburg. Daar heeft ook een valkenier van de Beekse Bergen haar herkend. ,,We weten dus 100 procent zeker dat ze dat was", aldus Leinenga. ,,Ze lijkt dus in de omgeving te blijven. We zijn ook heel blij om te zien dat Lady Maya ontzettend hoog vliegt. Dat duidt erop dat ze in goede conditie is en waarschijnlijk heeft gegeten sinds ze ervandoor ging."



Maar betekent haar volle maag dan ook niet dat ze nog geen reden heeft om terug te komen? Dat hoeft volgens Leinenga niet per se. ,,Het is nu gewoon een kwestie van roepen. Als ze de stem van de verzorger hoort en een stukje vlees ziet, is de kans groot dat ze naar hem toe komt."