Verzorgers in Blijdorp extra voorzichtig: ‘We weten niet of Bokito corona kan krijgen’

Voor alle duidelijkheid, voegt hij er direct aan toe, óf deze beroemde, stoere zilverrug deze nare ziekte kan oplopen, staat niet vast. ,,We weten het zelf niet 100 procent zeker’’, klinkt het. ,,Daarom doen we mondkapjes op en handschoenen aan als we in de buurt van de mensapen komen. Die handschoenen hebben we ook aan als we het voer klaarmaken. Bij een gewone griep nemen we altijd al maatregelen, nu zijn we extra voorzichtig.’’



Hoe dan ook, ondanks dat Blijdorp al bijna een week hermetisch is afgesloten voor bezoekers, gaat het dierenleven gewoon door. Moeten de bewoners van de Rotterdamse zoo hun natje en droogje krijgen, worden ze vertroeteld en - zoals normaal ook het geval is - naar de dierenarts gebracht als er iets loos is. Het is telkens weer een arbeidsintensieve exercitie, want de verzorgers moeten zoals iedereen voldoende afstand van elkaar houden om elk besmettingsgevaar uit te sluiten.