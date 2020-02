Vette pech: Limburgs stel vlucht uit Italië voor corona en belandt in Oostenrijks hotel met... corona

VIDEO LIVE | Nederland omgeven door besmettin­gen, minister sluit ‘drastische maatrege­len’ niet uit

20:05 Een Duitser bij wie gisteren het Covid-19-virus werd vastgesteld en waarvan bleek dat hij in Limburg is geweest, was toen nog niet besmettelijk aldus het RIVM. In Duitsland wordt naarstig gezocht naar mensen die met hem en zijn vrouw in contact kwamen. 23 Nederlanders die in quarantaine zitten in een hotel op het Spaanse vakantie-eiland Tenerife blijken niet besmet, maar zitten wel 14 dagen in quarantaine. We houden je op de hoogte in ons liveblog. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen lees je hier terug.