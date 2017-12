VGZ hoeft behandeling Lyme na tekenbeet niet te vergoeden

Volgens het hof hoeft de verzekeraar de langdurige behandeling met antibiotica en andere geneesmiddelen van zijn verzekerde niet te vergoeden. Dat geldt ook voor de laboratoriumonderzoeken zoals een bloedtestkit, voedselallergietest en urinetoxinetest van de patiënt, omdat de medische noodzaak hiervan niet duidelijk is geworden.



Bij de verzekerde was in 2013 de ziekte van Lyme geconstateerd. De diagnose kwam na een tekenbeet zeven jaar daarvoor. In de wetenschap is veel discussie over het nut van langdurige behandelingen en de behandeling van oude tekenbeten. De patiënt heeft ruim een jaar verschillende behandelingen met antibiotica ondergaan.



Het hof oordeelt dat het deze langdurige antibioticabehandeling voor de klachten van verzekerde niet kan kwalificeren als ,,verantwoorde en adequate zorg. Dat betekent dat VGZ niet gehouden is (geweest) die kosten onder de polis te vergoeden.''