Via darknet opgerolde bende verstopte drugs in poederdozen en Nintendogames

Tientallen camera's leggen saunabezoekers vast: 'Ik wil niet in blote kont op internet'

6:00 De saunawereld is in rep en roer sinds er naaktbeelden van de Oranje-handbalsters uitlekten. Ook andere welness-gasten blijken op pornosites te zijn beland. Alleen al het feit dat er camera's hangen noemen privacyvoorvechters ‘niet noodzakelijk, immoreel, onethisch en schandalig’. Meerdere tips kwamen er bij deze site binnen over Sauna Devarana in Den Bosch. Onze verslaggeefster besloot zelf poolshoogte te nemen. En ontdekte zeker 69 camera’s.