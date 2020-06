Victor is slechthorend en weet na twintig jaar de oorzaak: ‘Ineens is er perspectief’

In een druk gezelschap mist Victor Beverloo soms de clou van een grap of opmerking. Een politiewagen die een paar straten verderop met gillende sirenes rijdt? Grote kans dat Beverloo (52) ’m niet hoort. Als tiener kwam de Wageninger al te weten dat hij slechthorend is. Maar de oorzaak, die bleef altijd onbekend. Tot nu: onderzoekers ontdekten recent dat het om een genetische afwijking gaat. ,,Waar ik niet van durfde te dromen, is gebeurd. Ineens is er perspectief”, zegt Beverloo.

Lees ook Oordoppen alleen in de bouw? Ook in andere beroepen loop je risico op gehoorbeschadiging Lees meer

Hij is een van de 63 mensen die betrokken was bij het ruim twintig jaar durende onderzoek van het Radboudumc. Niet alleen voor hen is dit een doorbraak: de onderzoekers verwachten dat in totaal 13.000 mensen in Nederland kampen met de afwijking, die de naam DFNA21 kreeg.

Quote Waar ik niet van durfde te dromen, is gebeurd. Ineens is er perspec­tief Victor Beverloo, Patiënt

Daarmee is het volgens het Radboudumc een van de meest voorkomende oorzaken van erfelijk gehoorverlies in Nederland. Dat het jaren kostte om de oorzaak te achterhalen, heeft volgens Hannie Kremer, een van de onderzoeksleiders, alles te maken met de beschikbaarheid van informatie en technieken.

Eurekamoment

Het team kwam de afwijking uiteindelijk op het spoor door het dna van hele families te onderzoeken, ook van gezinsleden zonder klachten. Dat leidde tot het ‘eurekamoment’. ,,Alle puzzelstukjes vielen in elkaar”, zegt Kremer. Zo veroorzaakt de afwijking hoogstwaarschijnlijk problemen bij de trilhaartjes, die juist bedoeld zijn om geluid op te vangen. De leeftijd waarop patiënten last krijgen van slechthorendheid varieert van 10 tot 50 jaar, maar het gros van de mensen is pas rond de 30. De onderzoeksleider: ,,Opvallend is dat het gehoor niet altijd even hard achteruitgaat. Er zijn patiënten die op latere leeftijd nog klachtenvrij zijn.”

Beverloo ontdekte op 19-jarige leeftijd zijn gehoorproblemen; hij werd afgekeurd bij de militaire keuring. ,,Tot dan toe was ik me er nooit van bewust; dacht dat het normaal was wat ik kon horen.” Zijn oma was doof, en als tiener vond hij zijn vader af en toe afstandelijk. ,,Maar ook dat bleek gehoorverlies. Ik merk het zelf bij mijn twee zoons; tijdens gesprekken krijg ik niet alles mee. Dat kan soms dom overkomen, maar ik kan er niets aan doen.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De Wageninger, zelf technologieliefhebber en werkzaam bij hightechbedrijf ASML, heeft inmiddels met twee andere families de Stichting DFNA21 Nederland opgericht. © Koen Verheijden

Gehoorapparaat

Zijn gehoor gaat stukje bij beetje steeds verder achteruit, Beverloo heeft nu nog net geen gehoorapparaat nodig. Het is lastig inschatten in hoeverre het hem in zijn dagelijkse leven beperkt: ,,Ik ben niet anders gewend, weet niet hoe comfortabel mijn leven anders was geweest.” Hij blijft er nuchter onder. ,,Je hebt niet te kiezen, het overkomt je. Het gaat ook geleidelijk, je merkt het dus niet direct. Wel speelt steeds de vraag welke kant het verder opgaat.”

Hij is dan ook opgelucht dat er nu een oorzaak is aangewezen. Een onderzoek dat in 1997 begon met zíjn achternicht, die met haar problemen bij de kno-kliniek van het Radboudumc aanklopte. Later raakten ook Beverloo en zijn vader betrokken. Net als elf andere Nederlandse families.

,,Ik wilde mijn steentje bijdragen en ons eerste kind was toen net geboren. Dan denk je toch: misschien geef ik het wel door.” Twintig jaar bleef het stil, totdat drie jaar geleden de telefoon ging. ,,De onderzoekers hadden vers bloed nodig om te testen met nieuwe technologie. Daarna kwam alles in een versnelling.”

Quote Je hebt niet te kiezen, het overkomt je. Wel speelt steeds de vraag welke kant het verder opgaat Victor Beverloo, Patiënt

Brullende kikkers

Beverloo had gehoopt, maar niet verwacht dat er ooit nog duidelijkheid zou komen. De doorbraak lost zijn gehoorproblemen niet direct op, maar het is volgens professor Kremer wel een belangrijke stap. Zo kunnen de onderzoekers nu verder met experimenten, in de hoop dat er ooit een therapie gevonden kan worden. ,,Het biedt perspectief voor mij en volgende generaties (zijn zoons zijn nog niet getest red.)”, zegt Beverloo. ,,Misschien kunnen ze de achteruitgang vertragen en op den duur zelfs stoppen, of het gehoor zelfs verbeteren.”

De Wageninger, zelf technologieliefhebber en werkzaam bij hightechbedrijf ASML, heeft inmiddels met twee andere families de Stichting DFNA21 Nederland opgericht. Om geld in te zamelen voor verder onderzoek en de ontwikkeling van een eventuele behandeling. ,,Het zou waanzinnig zijn als ik over tien jaar ’s ochtends wakker wordt gemaakt door fluitende vogels en brullende kikkers.”