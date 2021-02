Victoria en Robert rouwden om hun partners op het kerkhof en toen zagen ze elkaar

Roxane van Iperen houdt 4 mei-voordracht nadat Abdelkader Benali zich terugtrok

8 februari Schrijver Roxane van Iperen houdt de 4 mei-voordracht tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk, voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid op de Dam in Amsterdam. Ze vervangt Abdelkader Benali die zich terugtrok na ophef over oude uitspraken die hij had gedaan over Joden.