Victorie voor de boeren na een jaar heibel over stikstofreductie

,,Strijders. The world is yours: de voermaatregel is van tafel!’’ Aan spierballentaal geen gebrek bij Farmers Defence Force (FDF). Voorman Mark van den Oever en zijn bestuur bedankten woensdag uitgebreid hun ‘strijders’ voor alle acties tegen de omstreden maatregel van landbouwminister Carola Schouten. Afgelopen maand stoomden de trekkers opnieuw op richting Den Haag en het RIVM-hoofdkwartier in De Bilt om de beleidsmakers te weerhouden van een verplicht eiwitarm dieet voor melkkoeien.