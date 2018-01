Videobeelden uit 2013 laten zien hoe Anil S. een fles naar auto Erdogan gooit

Twee Turkse Nederlanders zitten vast in Athene, omdat ze een aanslag op president Erdogan zouden hebben willen plegen. Op deze videobeelden is te zien hoe een van die jongens, Anil S., in 2013 een lege fles naar een auto van Erdogan gooit.