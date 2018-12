Vier aanhoudingen, 10.000 euro en een gouden Rolex in witwasonderzoek

Dat gebeurde bij een actie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), die hiervoor acht panden in Amsterdam, een in Lisse en een in Portugal heeft doorzocht. In drie van de doorzochte panden troffen rechercheurs hennepplantages aan. In totaal zijn vier mannen aangehouden, een van 38, twee van 30 en een van 22 jaar oud. Die laatste drie werden gepakt op een van de hennepplantages.