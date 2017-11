Vier agenten onwel geworden tijdens onderzoek naar gewapende overval

Tijdens het onderzoek naar de gewapende overval in Oisterwijk, zijn vandaag vier agenten onwel geworden. Zij stuitten in de schuur van het huis op jerrycans en hennepgerelateerde goederen. Inmiddels wordt ook elders in Oisterwijk onderzoek gedaan.

De agenten zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Van ernstige gezondheidsklachten zou geen sprake zijn.

Politie en brandweer zijn vanmiddag alsnog een nieuw onderzoek begonnen, maar deze keer met zuurstofmaskers op. De gevonden drugsmaterialen zijn door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd en worden vernietigd.

Loods

De politie heeft bovendien een onderzoek uitgevoerd in een nabijgelegen loods waarvoor de bewoner van het huis werkzaam is. Daarvoor is ook de brandweer ingeschakeld, omdat het volgens een woordvoerder nog onduidelijk was wat er binnen aangetroffen zou worden.

Op een later tijdstip zijn agenten met een officier van justitie naar binnen gegaan in de loods. Daarbij is niets bijzonders gevonden.

Vuurwapens

Vanochtend drongen drie gewapende overvallers de woning binnen. Ze bedreigden de bewoners met vuurwapens en eisten bovendien geld. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk iets mee is genomen.

De bewoner is een verdachte in het onderzoek. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of hij ook is opgepakt. De politie laat via Twitter weten 'even geen verdere mededelingen' te willen doen.