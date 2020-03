Vier doden in woning Etten-Leur: mogelijk misdrijf

Column Annemarie Haverkamp Voor veel families is last van gehandi­capt kind nu niet te dragen

21:12 Annemarie Haverkamp schrijft voor De Gelderlander wekelijks een column over het leven met haar gehandicapte zoon. Hartverscheurend, die verhalen over gehandicapte kinderen die hun familie niet mogen zien. Haar tijdlijn loopt vol met foto’s en video’s van zwaaiende ouders achter glas of een kus via een telefoonscherm.