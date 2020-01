Vier mannen in Nederland opgepakt voor smokkel van 700 migranten

De mensensmokkelaars gingen op een bekende manier te werk. Op rustplaatsen voor vrachtwagens zouden de illegale migranten in koelwagens zijn verstopt om vervolgens naar Engeland te worden gebracht. Daarnaast zouden migranten vanuit de Franse havenplaats Calais op rubberbootjes zijn gezet om naar Engeland te worden overgevaren. De migranten moesten elk 5000 euro betalen voor de overtocht. De verdachten zouden ook mensen naar Nederland hebben gesmokkeld. In totaal hebben de mensensmokkelaars hiermee ongeveer vier miljoen euro verdiend.

Aanhoudingen

Twee mannen van 36 en 51 jaar, die zijn opgepakt in Krimpen aan den IJssel en Den Haag, zouden een faciliterende rol hebben gespeeld bij de mensensmokkel. Zo zou een van hen een rubberboot hebben gekocht die vervolgens in het Franse Calais werd gebruikt om personen te vervoeren naar Engeland. In Frankrijk worden de twee mannen verdacht van betrokkenheid bij het netwerk dat daar is opgerold. Deze twee verdachten zullen worden overgeleverd aan Frankrijk, waar vandaag nog meer aanhoudingen zijn verricht.



De twee andere verdachten (een 39-jarige man uit Den Haag en een 42-jarige man uit Leiden) zullen in Nederland worden berecht. Zij worden verdacht van het smokkelen van migranten naar Nederland. Het is nog onduidelijk of die migranten ook Nederland als eindbestemming hadden, stelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Den Haag.



Bij alle vier de verdachten is na hun aanhouding een doorzoeking geweest. Bij de doorzoekingen werden net als eerder tijdens het onderzoek, meerdere vreemdelingen aangetroffen zonder rechtmatig verblijf. Volgens het OM richtte de smokkelbende zich vooral op Irakezen. Internationale mensensmokkelbendes zijn vaak via nationaliteit georganiseerd: Irakezen smokkelen Irakezen, Vietnamezen smokkelen Vietnamezen.

Ondergronds bankieren

Tijdens het onderzoek kwamen ook aanwijzingen naar voren dat een 36-jarige man uit De Lier zich zou bezighouden met de financiering van de mensensmokkel. Hij zou gebruikmaken van Hawala-bankieren. Dat is een vorm van ondergronds bankieren, buiten het zicht van de overheid, die in Nederland strafbaar is. Mogelijk werd via deze Hawala-bankier ook het geld voor de mensensmokkel overgedragen.

In de twee belwinkels van deze man is al op dinsdag 14 januari onderzoek gedaan door de financiële opsporingsdienst (FINEC) van de politie in Den Haag. Daar zijn onder meer telefoons en usb-sticks in beslag genomen. Deze man is niet aangehouden. Na verder onderzoek zal worden besloten of hij wordt vervolgd. Het uitlezen van telefoons en gegevensdragers moet uitwijzen of de man zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan witwassen ten behoeve van mensensmokkel.

Langlopend onderzoek