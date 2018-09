Vier mensen krijgen kanker van dezelfde orgaandonor

Weduwnaar wil dna gebruiken uit moordzaak Nicky Verstappen

17:37 Dna-profielen die zijn opgeslagen tijdens het grootschalige dna-verwantschapsonderzoek in de moordzaak Nicky Verstappen moet ook gebruikt worden om de moord op opticien Isabelle Pongs in Landgraaf te onderzoeken. Dat stelt de weduwnaar van Isabelle, Pieter Pongs, in een interview met de zender L1.