Vier mensen overleden bij groot ongeluk op A59, snelweg tot zaterdagochtend dicht

De hulpdiensten zijn met groot materieel ter plaatse. ,,Het is een vrij heftig ongeluk", laat een politiewoordvoerder weten. ,,De plek van het ongeluk is nu aangewezen als plaats delict, wat ons de ruimte geeft om te onderzoeken wat er precies is gebeurd.” De politie zet daarbij een speurhond in.

De weg ligt bezaaid met auto-onderdelen en er is een verkeerschaos ontstaan. In de berm ligt een laadklep van een vrachtwagen die enkele honderden meters voor de plek van het ongeluk staat. De A59 is dicht tussen Waalwijk en Dussen en het overige verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat laat weten dat de snelweg naar verwachting tot zaterdagochtend 10.00 uur dicht zal zijn. Verkeer kan omrijden via Tilburg over de A2 en de A65.