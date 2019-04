Vier Nederlanders in Duitsland opgepakt voor serie plofkraken

Update Dna-test bewijst: Karbaat gebruikte eigen sperma

18:20 De omstreden spermadokter Jan Karbaat heeft met eigen zaad tientallen kinderen verwekt in zijn kliniek. Uit een dna-test is onomstotelijk bewezen dat hij de biologische vader is van zeker vier donorkinderen. Dat betekent dat 45 andere kinderen die door onderlinge dna-testen aan elkaar verwant blijken, ook van Karbaat afstammen. Dat is vandaag bekendgemaakt.