Vier op tien ic-verpleegkundigen kampen met angst en depressie

Rechter wijst klacht tegen Staat over afwikke­ling misbruik­zaak af wegens verjaring

De Amsterdamse Jeannette de Geus, slachtoffer van geweld en misbruik in de jeugdzorg, klaagde de Staat aan over de afwikkeling van haar verzoek om erkenning en compensatie. ‘Onrechtmatig handelen’, was het verwijt. De rechtbank in Den Haag wees haar wees vordering echter af op grond van verjaring.

6 november