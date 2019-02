Vier partijen willen Intertoys redden

Vier partijen hebben belangstelling om winkels van speelgoedketen Intertoys over te nemen en een doorstart te maken. Een van de partijen is een groep van ruim honderd franchisenemers van de keten. Dat stelt curator Joris Lensink van De Vos & Partners. Wie de drie andere geïnteresseerden zijn, wil hij nog niet zeggen.

De partijen kunnen vandaag tot middernacht een onvoorwaardelijk bod doen, aldus de curator. Morgenochtend wordt duidelijk wie definitief in de race zijn. De bewindvoerders gaan morgen om de tafel met de directie en de aandeelhouders. Volgens Lensink is de groep franchisers ‘een leuke partij, maar ook een moeilijk te organiseren partij'. Volgens hem is het een kwestie van dagen voor duidelijk wordt wat de toekomst van de winkels is.

De franchisenemers, die buiten het faillissement van de keten vallen, bestieren honderd van de 386 Intertoys-filialen in Nederland. Ze willen 120 tot 130 van de overige filialen overnemen. Ook willen ze af van een bedrijfsmodel waarbij de keten volgehangen is met schulden.

De Portugese investeringsmaatschappij Green Swan zou ook interesse hebben in de Nederlandse winkels van Intertoys. De franchisenemers zien echter weinig in een nieuwe investeerder als eigenaar en willen de keten weer volledig Nederlands maken.

De bekende gele speelgoedwinkels hebben de laatste dagen te kampen met boze klanten, die niet blij zijn met de moeilijke manier waarop bonnen te verzilveren zijn. Diverse winkels werden belaagd door boze ouders, die begonnen te schelden en in een enkel geval personeel zelfs met speelgoed bekogelden. Klanten stonden soms uren in de rij om een cadeaubon van tien euro in te kunnen wisselen.

Intertoys vroeg ruim anderhalve week geleden uitstel van betaling aan. Woensdag werd duidelijk dat de keten failliet is. Naast Lensink is ook Jasper Berkenbosch van advocatenkantoor Jones Day als curator betrokken bij het faillissement.

Concurrentiedruk

Het bedrijf kampt naar eigen zeggen met aanhoudende zware marktomstandigheden. Naast de toenemende concurrentiedruk van webwinkels snoepten ook andere winkels als Kruidvat en Action klanten af van de keten. Initiatieven om het tij te keren hebben niet geholpen.

Concreet betekent het faillissement dat het bedrijf uitstaande schulden van voor de datum van het faillissement niet zal betalen. Bij Intertoys werken 3200 werknemers verdeeld over 286 winkels en twee distributiecentra. Voor hen is collectief ontslag aangevraagd. Ook het servicekantoor in Amsterdam valt onder het faillissement. Het bankroet geldt niet voor de winkels van ruim honderd franchisenemers in Nederland.

Volledig scherm Klanten van de Intertoys te Noordwijk aan Zee worden geïnformeerd over het faillissement en het inwisselen van cadeaukaarten. © AD