Vier tips om de komende dagen optimaal van het mooie weer te genieten

Subtropi­sche lucht is onderweg naar Nederland, het wordt zondag zomers warm

9:07 Na de lage temperaturen in april en het koude begin van mei, is er warm weer onderweg. Zondag kan de temperatuur regionaal zelfs oplopen tot 26 of 27 graden. ,,Maar eerst moeten we nog door één of twee zure appeltjes heen bijten”, aldus meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza.