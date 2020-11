Vier vragen over overbelaste ziekenhuizen: zijn opnamestops te voorkomen?

Dood Silke (21) was mokerslag: ‘Zij hing aan het leven. Zo onrecht­vaar­dig dat zij juist moest gaan’

31 oktober Soms is de dood een bevrijding of een verlossing, maar andere keren is de dood onvoorstelbaar wreed en duister. De dood van Silke van Berkel was zo’n vernietigende mokerslag. Haar ouders proberen dapper weer op te krabbelen.