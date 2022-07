Vierdaagse is niet uniek: al bij veel lagere temperaturen werden evenementen afgelast

Bij dit hete weer doorbuffelen tot we erbij neervallen? Heel onverstandig, weten steeds meer wetenschappers. Bij de Vierdaagse hebben ze de rampzalige editie van 2006 nog stevig in het achterhoofd. Er werd gewandeld midden in een hittegolf, waarna twee mensen overleden tijdens de eerste etappe. Ook andere sportevenementen zijn voorzichtiger en alerter op oververhitting van deelnemers. Daarvoor hoeft het niet eens extreem heet te zijn.

In de schaduw was het zo'n 34 graden op die bewuste eerste Vierdaagsedag in 2006. Er vielen twee doden, 69 mensen moesten naar het ziekenhuis en zeker 250 mensen werden onwel. Hittestress, in veel gevallen. Simpelweg oververhitting, waardoor vitale functies uitvallen. Onderzoekers weten inmiddels een stuk meer over wat dat met het lichaam doet. Het kan blijvende gevolgen hebben, zegt thermosfysioloog Coen Bongers van het Radboudumc en de HAN University of Applied Sciences. Hij kent veel verhalen van mensen die er bijvoorbeeld concentratieproblemen en ernstige vermoeidheid aan over hebben gehouden.

Meer evenementen gestaakt

Met de ervaring van Nijmegen werd in 2007 de Marathon van Rotterdam halverwege gestaakt. Nadat de wedstrijdlopers en de eerste prestatielopers binnen waren, bleek dat er opvallend veel mensen uitvielen. Twintig mensen moesten naar het ziekenhuis en twee van hen overleefden dankzij reanimatie. Meteen daarna zette de organisatie een streep door het vervolg van de wedstrijd. Wie nog niet binnen was, moest wandelend naar de streep of werd opgehaald met busjes.

Het was die dag ‘slechts’ 27 graden. Zeker tien graden kouder dan vandaag voorspeld werd op de eerste dag van de 2022-editie van de Vierdaagse. Dat het al bij 25 graden te warm kan zijn voor een menselijk lichaam, leerden ze drie jaar geleden bij de Dam tot Damloop. In het jaar waarin we te kampen hadden met recordhitte, moest de wedstrijd van Amsterdam naar Zaandam worden stilgelegd, nadat bij de finish een deelnemer ineenzakte. De loper moest worden gereanimeerd, waarna besloten werd dat het niet langer verantwoord was om sporters de weg op te laten.

4000 mensen die nog niet gestart waren, hadden pech. Hoewel het die dag zelf ‘slechts’ 25 graden was, was het in ons land al dagenlang heet. Het was de uitwas van een hittegolf, met drie dagen eerder de recordhitte van 37,5 graden Celsius in de Bilt.

Volledig scherm Het monument op de Wedren voor de in 2006 omgekomen wandelaars. © ANP

Eerst koelen, de rest komt later

Na de Vierdaagse van 2006 raakte het team van Bongers betrokken bij het onderzoek dat de organisatie liet uitvoeren. Daaruit is één belangrijke les te leren. Net als bij brandwonden: wie oververhit is moet eerst koelen en daarna pas verdere zorg krijgen. Hij staat regelmatig met een ijsbad aan de finish van grote hardloopevenementen om mensen met hittestressverschijnselen op te vangen.

Hij weet inmiddels ook dat op een eerste dag van een evenement de kans groter is op hitteproblemen. Een lichaam is dan nog niet gewend aan de inspanning. ,,Maar zelfs op de Olympische Spelen van Tokio vorig jaar, met geoefende deelnemers en professionele begeleiding, was men er scherp op. En ook daar blijken topsporters met hitteproblematiek te maken hebben gehad", weet Bongers.

Zweet

Hij kan ook goed verklaren dat een wandelevenement pas bij temperaturen dik boven de 30 graden wordt afgelast, tegenover een hardloopwedstrijd bij 25 graden. Allereerst is er de intensiteit: hardlopen kost meer energie dan wandelen en warmt je lichaam ook sneller en verder op. Een belangrijke variabele is verder de luchtvochtigheid. ,,Als je veel zweet en de druppels op de grond druipen, dan koel je niet af. Dat gebeurt alleen als zweet verdampt. Daarom is de aanwezigheid van wind ook een belangrijke factor. Die stimuleert de verdamping van zweet en daarmee de afkoeling van je lichaam. Dat is bijvoorbeeld het voordeel van wielrenners, die veel warmte produceren maar ook eenvoudiger afkoelen.”

Zo kan het dus dat evenementen van mei tot en met september afgelast kunnen worden door de hitte. Organisatoren zullen daar volgens Bongers serieus rekening mee moeten houden. ,,Dit is door een groeiende populariteit van de evenementen en klimaatverandering een steeds groter wordend probleem.”

Het team van Bongers maakte deze video om uitleg te geven over het gevaar van hittestress: