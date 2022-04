Vierdaagse voor het eerst in jaren niet volgeboekt: ‘104 euro inschrijfgeld best een bedrag’

Sinds 2008 is er elk jaar geloot voor een plekje aan de start. Meestal wilden zo’n 50.000 liefhebbers een startkaart hebben, maar het parcours staat niet meer dan 47.000 lopers toe. ,,Voor de wandelaars van dit jaar is het fijn dat de inschrijving niet helemaal volgelopen is, want dat geeft op veel plekken wat meer ruimte en comfort onderweg”, aldus De 4Daagse. De stichting heeft volgens de woordvoerder genoeg financiële ruimte om de tegenvaller door minder inschrijvingen op te vangen.

Het bestuur van de Vierdaagse had er al enigszins rekening mee gehouden dat er minder inschrijvingen zouden zijn. ,,Op social media zien we dat wandelaars lopen in zo’n grote massa toch nog wel spannend vinden gezien corona. En door de oorlog in Oekraïne is alles duurder geworden en dan is 104 euro inschrijfgeld best een bedrag.”



De 104e Vierdaagse is van 19 tot en met 22 juli in Nijmegen.