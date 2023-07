Vierdaagse zit erop: meer lopers dan anders te laat over de finish, flink meer blaren geprikt

Om 02.30 uur gaat de wekker en dan springt de 89-jarige Dirk zijn bed uit om de krant te bezorgen

Hij tikt binnenkort de 90 lentes aan, maar nog steeds duwt hij ’s morgens vroeg krantjes in brievenbussen. Dirk van Olderen, misschien wel de oudste krantenbezorger van ons land, staat al bijna dertig jaar midden in de nacht op. ,,Ach, meestal is hij voor de wekker al wakker.’’