Vijf maanden cel voor ex-officier van justitie Vincent L. vanwege misbruik van minderjarige

Ex-officier van justitie Vincent L. moet vijf maanden de cel in omdat hij in 2016 meerdere keren betaalde seks had met een 16-jarige jongen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten.

Volgens de rechtbank heeft L. in 2016 meerdere keren seks gehad met de jongen tegen betaling van bier, chips, sigaretten en geld. ‘Hij heeft daarbij uitsluitend oog gehad voor zijn eigen belang en de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften en geen rekening gehouden met de gevolgen voor het slachtoffer. De rechtbank neemt dit hem zeer kwalijk’, schrijft de rechtbank. ‘Hij had gelet op zijn functie en het grote leeftijdsverschil beter moeten weten. Door zijn gedrag heeft hij ook het aanzien van het Openbaar Ministerie beschadigd.’

Seksafspraakjes

Tegen Vincent L. was drie weken geleden 11 maanden onvoorwaardelijk cel geëist. De gevallen ex-officier van justitie deed er 10 mei alles aan zijn contact met de toen 16-jarige ‘Jesse’ (niet zijn echte naam) te laten lijken op een soort vriendschapsrelatie met vrijwillige seks in plaats van betaalde seksafspraakjes. L. had Jesse ontmoet op datingsite Bullchat.

L. zegt dat hij geen euro- of dollarteken bij Jesses naam zag staan, het teken op Bullchat dat iemand voor geld seksuele diensten verleent. De twee hadden geregeld contact en volgens L. vroeg Jesse ‘kun je me helpen’ als hij om geld verlegen zat. L. raakte gesteld op Jesse.

Na verloop van tijd vroeg Jesse of L. een keer bij hem thuis wilde komen. Jesse zei dat hij ‘best zin had in pijpen’, aldus L. Jesse en L. hebben elkaar tientallen keren ontmoet en ‘een keer of zes, zeven’ hadden ze seks.

Vincent L. (nu 48) zegt dat hij dacht dat de seks ‘voor beiden plezierig was’ en dat het niet om geld ging. Maar volgens Jesse wist L. wel degelijk dat de seks om geld ging. ,,Ik sprak niet af met mannen omdat het zulke gezellige gozers zijn. Als er seks was geweest, kwam er altijd geld.”

‘Om te helpen’

Vincent L. zegt dat hij pas bij de politie hoorde dat Jesse het voor het geld deed. Het geld dat hij Jesse gaf, stond volgens L. - voor zover hij dacht - los van de seks, maar was ‘om te helpen’. Het Openbaar Ministerie maakte daar gehakt van en las appjes voor waaruit bleek dat L. vooral uit was op vluchtige seks. L. betaalde daar elke keer voor en bleef ook contact zoeken toen hij had ontdekt dat Jesse pas 16 was.

Vincent L. zegt dat hij nooit de behoefte voelde om te checken hoe oud Jesse was. ,,Zijn verhaal klopte bij de ‘gespierde kerel’ die ik zag.” L. wist dat Jesse nog op school zat, maar hij had verteld dat hij ‘was blijven zitten’.

Volledig scherm Vincent L. © Martin Dijkstra/Lumen

Pas later ontdekte Vincent L. dat Jesse aan wiet verslaafd was en dat hij pas 16 was. Toch bleef L. contact zoeken.

De zaak kwam in 2017 aan het rollen nadat de ouders van de jongen opvallende berichten op zijn telefoon hadden gevonden. Jesse bood zichzelf op de datingsite Bullchat al vanaf zijn 14de aan, ‘voor geld, voor drank en om stoer te doen’. Elf mannen tussen 38 en 61 jaar hadden gereageerd. Tegen zijn klanten zei Jesse dat hij 18 was. Negen mannen kregen straffen die varieerden van twee weken tot dertig maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De zaak van L. liet veel langer op zich wachten vanwege gesteggel over de schijn van belangenverstrengeling. Hoe moest het Openbaar Ministerie immers een zaak objectief afhandelen tegen een ex-collega? L. werkte als officier van justitie bij het Functioneel Parket in Amsterdam (waar hij vanwege deze zaak begin 2018 werd ontslagen). Uiteindelijk werd besloten dat Haagse officieren de zaak tegen L. zouden doen.