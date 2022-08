Vijf mensen gewond door aanvaring met brugpijler IJburg, boot gezonken

Waterstan­den dalen verder: aanvoer via Rijn komende week ‘uitzonder­lijk laag’

De wateraanvoer in de Nederlandse rivieren is verder gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe droogtemonitor van Rijkswaterstaat. De aanvoer van de Rijn bij Lobith is gedaald tot 780 m3 per seconde en zal de komende week verder dalen richting 750 m3 per seconde. Dit is volgens Rijkswaterstaat ‘uitzonderlijk laag’ voor de zomerperiode.

9 augustus