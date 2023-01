Vijf nieuwe meldingen in megamisbruikzaak tienermeisjes: ‘Identiteit tientallen meisjes achterhaald’

Via sociale media, waaronder Snapchat en Instagram, legde De W. contact met de meisjes. Hij startte een gesprek en bood de meisjes geld aan om naaktfoto's en filmpjes te maken. Als de meisjes wilden stoppen, dreigde hij de beelden online te zetten. Sextortion, heet deze vorm van afpersing. In zijn computer vond de politie 150 mappen met verschillende meisjesnamen. In sommige submapjes staan duizenden afbeeldingen van hetzelfde slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie ziet deze onlinemisbruikzaak qua ‘aard en omvang’ als een van de grootste lopende zaken in zijn soort. De officier van justitie sprak bij de eerste rechtszitting, gisteren, over ruim honderd slachtoffers. Er kwamen acht aangiften binnen. Het OM zegt daarover: ,,Het onderzoek is nog volop bezig en veel moet nog worden uitgezocht. In algemene zin is het zo dat slachtoffers terughoudend zijn met het doen van aangifte in dit soort zaken. Angst en schaamte kunnen daarbij een rol spelen.”



Vandaag verklaart een woordvoerder: ,,Over het aantal slachtoffers valt nu weinig te zeggen. Er moet nog veel worden uitgezocht. Het is zeker niet uitgesloten dat het aantal slachtoffers nog een stuk hoger ligt dan de acht personen die aangifte hebben gedaan. Er is geen schatting van te maken.”



Vandaag zijn er vijf meldingen van online misbruik binnengekomen. De politie bekijkt nog of er een verband is met Gianni de W.

Identiteit van tientallen meiden achterhaald

Gianni de W. gebruikte online valse namen, zoals Bryan.snapx en Bryansnelgeld. De politie onderzoekt een in beslag genomen harde schijf. In een submap getiteld ‘Snap’ staan 150 mappen met verschillende meisjesnamen. ,,In de mapjes staan soms duizenden afbeeldingen van een slachtoffer. Deze moeten gecontroleerd worden. De identiteit van het slachtoffer moet achterhaald worden. En met het slachtoffer moet dan contact gelegd worden. De politie heeft inmiddels al de identiteit van enkele tientallen meiden achterhaald.”

Het Openbaar Ministerie heeft ‘extra capaciteit‘ ingezet voor dit onderzoek. Het gaat om tien zedenrechercheurs. Zij analyseren onder meer het digitale materiaal en horen getuigen, verdachte en slachtoffers. ,,De meisjes die door de verdachte via internet benaderd waren, zijn veelal minderjarig en wonen verspreid door het hele land. Op dit moment willen we daarover verder niets kwijt, zeker ook in het belang van de slachtoffers en hun ouders, op wie de impact van de zaak groot kan zijn.”

Justitie kan op dit moment nog niet aangeven hoeveel tijd er nodig is voor het totale onderzoek. Het Openbaar Ministerie kan pas later aangeven hoe de definitieve tenlastelegging eruit zal zien en hoeveel slachtoffers er uiteindelijk meegenomen zullen worden in deze zaak.

Kinderporno

Over de straf zegt de woordvoerder: ,,Het is nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen. Het onderzoek is nog volop bezig. Wij verdenken de man op dit moment van het vervaardigen en bezitten van kinderporno, aanranding, ontucht en verleiding van (minderjarige) meisjes tot ontucht via het internet.”

Het Openbaar Ministerie kijkt naar bestaande richtlijnen voor het misbruik van seksueel beeldmateriaal en het bezit en vervaardigen van kinderporno. ,,In algemene zin geldt dat we rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van een verdachte.”

