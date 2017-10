Vijf redenen waarom zoveel millennials thuiszitten met een burn-out

Psycholoog Thijs Launspach, zelf ook millennial, legde het gisteren in een college van de Universiteit van Nederland haarfijn uit. En met succes: het filmpje van de uitzending wordt massaal gedeeld.

Vijf redenen waarom jíj als millennial zo vatbaar bent voor een burn-out:

1. Je bent hoogst individualistisch opgevoed. Je ziet jezelf als 'de maat der dingen in het leven'. Je bent zelf verantwoordelijk voor al het geluk en succes in je leven. Daar tegenover staat dat als iets niet lukt, je denkt dat het volledig je eigen schuld is.

2. De tijd tussen je pubertijd en wanneer je je echt volwassen voelt, is langer geworden. We beginnen namelijk later aan een vaste baan, een vast huis en een gezin. De periode tussen de pubertijd en de tijd dat je 30/35 jaar bent, is steeds belangrijker geworden. We verwachten daarentegen wél dat we alles hebben bereikt voor ons dertigste. Lukt dat niet? Dan creëer je stress.

3. Millennials kijken naar elkaar om te bepalen hoe succesvol ze zijn in het leven. Dat vergelijken is met alle technologie heel makkelijk. Het beeld op social media is alleen veel optimistischer dan de werkelijkheid. Er wordt zo een onrealistisch hoog verwachtingspatroon gecreëerd.

4. De kansen op de arbeidsmarkt zijn klein, waardoor je als millennial soms je standaarden moet verlagen, wat weer zorgt voor teleurstelling en het idee dat je hebt gefaald.

5. Millennials hebben hoge eisen van zichzelf. Want ze hebben gehoord: als jij maar je best doet, kun je alles worden wat je wilt. Maar dat is niet de realiteit. Het ergste wat een millennial kan overkomen, is falen. Je faalt dan ten opzichte van je eigen verwachtingen. Het gevolg: stress.

Explosieve cocktail

Deze vijf dingen vormen een explosieve cocktail van prestatiedruk en stress. In plaats van het rustiger aan te doen als je het druk hebt, zet je een tandje bij. Zo creëer je torenhoge verwachtingen waar je vervolgens niet aan kunt voldoen. En dat idee, dat je er niet aan kunt voldoen, dat is onverdraaglijk.

Wat kun je er aan doen?

Het einde is niet nabij, want je kunt er wel wat aan doen, vertelt Launspach:

- Het is tijd dat we weer eerlijke gesprekken hebben met elkaar. We moeten kwetsbaar en eerlijk zijn over onze beperkingen en uitdagingen.

- Extra coaching is belangrijk tussen studie en arbeidsmarkt. Dit is een kwetsbaar moment.

- Het is tijd om opnieuw na te denken over waar deze levensfase over gaat. Het gaat namelijk niet per se over verwachtingen inlossen, maar meer over jezelf ontwikkelen. Kom er met vallen en opstaan achter wie je bent. En dan maak je fouten. Fouten die je moet accepteren.