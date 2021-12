Vijf uur durende podcast moet inbrekers verjagen met de kerst

Advocaten Saïd Razzouki vragen om afsplit­sing strafzaak van Marengo-pro­ces

De advocaten van Saïd Razzouki hebben maandag de rechtbank gevraagd om afsplitsing van de zaak van hun cliënt. Het zou te veel tijd kosten om zich goed in te lezen in het dossier. ,,We zouden ongeveer 425 uur moeten lezen,” zeiden de raadsmannen.

20 december