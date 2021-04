Vijf vragen aan hoofdonderzoeker café-experiment: waarom onderzoeken we dit eigenlijk?

VIDEO Onderzoek bevestigt: wonen in de buurt van Tata Steel is ongezonder dan waar dan ook

14 april In de regio IJmond, met onder andere staalfabriek Tata Steel, scheepvaart, vliegverkeer en zwaar wegtransport, komen veel meer specifieke gezondheidsklachten voor dan elders in Nederland, meldt het RIVM vandaag na onderzoek onder huisartsen en GGD's. De omwonenden startten onlangs een strafzaak tegen Tata Steel. De staalgigant is in hun ogen de grote boosdoener. ,,Dit is een enorme shock, maar we laten ons hier niet wegjagen, dit moet juist aangepakt worden.”