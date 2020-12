Vijftien jaar cel voor doodsteken en wurgen vriendin Silke (24): ‘Je hebt haar afgeslacht’

Voor derde avond op rij onrustig in Veen, opnieuw auto’s in brand gestoken

27 december Op de beruchte kruising in Veen is gisteravond laat opnieuw een auto in vlammen opgegaan. De brand trok een paar honderd kijkers. Een deel van hen stak vuurwerk af. Rond 01.00 uur vannacht werd ook nog een auto met paardentrailer in brand gestoken.