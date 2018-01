Vijftien maanden cel geëist tegen oma die kleindochter (5) diefstallen liet plegen

,,En telkens was verdachte daarbij aanwezig’’, constateerde de officier van justitie. ,,Ze speelde een belangrijke rol, gaf instructies. Zo overhandigde ze in de Kruidvat de scheermesjes aan de kleuter en gaf haar vervolgens een zetje in de rug, waarna het meisje met de mesjes hard naar buiten rende.’’



Dat de meisjes op eigen initiatief de diefstallen pleegden, moet volgens de aanklager naar het rijk der fabelen worden verwezen: ,,Want wat moet een meisje van 5 met scheermesjes? Daar hebben kleuters geen enkele interesse in.’’



Toch is dat volgens de verdachte, die al talloze malen eerder is veroordeeld, de enige plausibele verklaring: ,,Ik heb niets in de gaten gehad, had haast. Anders had ik natuurlijk ingegrepen. Ik wil een goed voorbeeld voor mijn kinderen en kleinkinderen stellen. Ik vind het verschrikkelijk dat ze hebben gestolen.’’