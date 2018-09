Vijftig asielzoekers zijn vergunning kwijt door verblijf in buitenland

Ongeveer vijftig asielzoekers zijn in 2016 en 2017 hun verblijfsvergunning kwijtgeraakt, omdat ze voor vakantie of familiebezoek naar hun thuisland reisden of omdat ze buiten Nederland zijn gaan wonen. In nog eens vijftig gevallen loopt de intrekkingsprocedure nog.

Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). ,,Een asielvergunning is bedoeld om vreemdelingen indien nodig te beschermen tegen gevaar in het herkomstland", meldt de dienst in een toelichting. ,,Als we constateren dat mensen met een vergunning hun thuisland bezocht hebben, start de IND een procedure."

In 2016 en 2017 gebeurde dat bij elkaar zo'n driehonderd keer. Dat leidde dus tot vijftig intrekkingen. In twintig gevallen was dat vanwege een bezoek aan het thuisland, in overige gevallen vanwege een hoofdverblijfplaats buiten Nederland. In nog eens vijftig gevallen is de procedure nog niet afgerond.

De IND kan niet melden welke nationaliteit de asielzoekers hebben. In eerdere mediaberichten werd gemeld dat het bij het vakantie vieren om Eritreërs zou gaan, maar toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff ontkende dat. Ook bij extra controles op vluchten richting Eritrea werden geen asielzoekers met een tijdelijke verblijfsstatus aangetroffen. Er gaan wel Eritreërs naar hun thuisland, schreef Dijkhoff toen, maar dat zijn vooral mensen met een permanente verblijfsstatus.

Het aantal verdenkingen ligt een stuk hoger dan voorheen. Tussen medio 2015 en begin 2017 vonden er namelijk slechts honderd onderzoeken plaats, blijkt uit een brief die Dijkhoff vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde. Dat leidde tot 'enkele tientallen' intrekkingen, schreef hij toen.

Betrapt

Hoeveel vluchtelingen deze zomer zijn 'betrapt' op weg naar een vakantie in hun thuisland, kan de IND niet zeggen. Theo Francken, de Belgische staatssecretaris van Asielzaken, bracht deze week naar buiten dat in juli en augustus ruim 130 meldingen binnenkwamen over vluchtelingen die mogelijk tegen de regels in op vakantie gingen naar hun thuisland.



Daarbij ging het zowel om mensen met een Belgische vergunning als om vergunningshouders uit een ander land die via Belgische luchthavens reisden. Nederland werkt volgens de IND nauw samen met buurlanden bij dit soort controles.